Wink
Фильмы
Невероятные приключения Шурика
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения Шурика»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения Шурика»

Режиссёры

Роман Ким

Роман Ким

Режиссёр
Миша Семичев

Миша Семичев

Mihail Semichev
Режиссёр

Актёры

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов

АктёрШурик
Марина Кравец

Марина Кравец

АктрисаНина
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

АктрисаКалугина
Павел Воля

Павел Воля

АктёрНовосельцев
Ольга Бузова

Ольга Бузова

Актрисамедсестра
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

АктёрФиля Болгарский
Лариса Долина

Лариса Долина

Актриса
Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Актёр
Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

Актёр

Сценаристы

Андрей Шелков

Андрей Шелков

Сценарист
Максим Ткаченко

Максим Ткаченко

Сценарист

Продюсеры

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Марина Разумова

Марина Разумова

Продюсер

Операторы

Карен Манасерян

Карен Манасерян

Оператор
Юрий Данилов

Юрий Данилов

Оператор