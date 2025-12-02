Фильм Невероятные приключения Шурика
«Невероятные приключения Шурика» — фильм 2025 года, современная новогодняя комедия-пародия с культовым персонажем, который возвращается на экраны в исполнении Тимура Батрутдинова. Не пропустите в кино яркую комедию, которая понравится как поклонникам современного юмора, так и ценителям классики.
Шурик, как современный Форест Гамп, сидит на скамейке и рассказывает прохожим историю любви всей своей жизни — Нины, той самой «комсомолки, студентки и просто красавицы». В рассказе переплетаются знакомые сюжеты, юмористические вставки и пародии на культовые фильмы, а сам герой вынужден пройти через испытания, чтобы завоевать любовь и противостоять обстоятельствам.
«Невероятные приключения Шурика» (2025) подойдет тем, кто любит легкие праздничные комедии, ностальгию по советскому кино и не против увидеть как классика обретает новые смыслы. Если хочется просто посмеяться, отдохнуть и погрузиться в обращенную к зрителю атмосферу, — смотреть «Невероятные приключения Шурика» можно в кино. Билеты на фильм можно приобрести на сайте партнера «Яндекс Афиша», перейдя по ссылке со страницы на Wink.
- РКРежиссёр
Роман
Ким
- МСРежиссёр
Миша
Семичев
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- МКАктриса
Марина
Кравец
- Актриса
Ляйсан
Утяшева
- Актёр
Павел
Воля
- Актриса
Ольга
Бузова
- Актёр
Филипп
Киркоров
- Актриса
Лариса
Долина
- Актёр
Сергей
Лазарев
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- АШСценарист
Андрей
Шелков
- МТСценарист
Максим
Ткаченко
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- Оператор
Карен
Манасерян
- ЮДОператор
Юрий
Данилов