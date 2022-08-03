Индийский уличный мошенник, грабящий прохожих в образе факира, собирает сумму, достаточную для поездки во Францию. В парижском магазине мебели герой знакомится с американкой Мари, но ему не суждено попасть к ней на свидание, ведь по странному стечению обстоятельств он оказывается в Англии.

