Невероятные приключения Факира (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Extraordinary Journey of the Fakir
Комедия, Приключения92 мин18+
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О фильме
Индийский уличный мошенник, грабящий прохожих в образе факира, собирает сумму, достаточную для поездки во Францию. В парижском магазине мебели герой знакомится с американкой Мари, но ему не суждено попасть к ней на свидание, ведь по странному стечению обстоятельств он оказывается в Англии.
СтранаСША, Бельгия, Сингапур, Франция, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КСРежиссёр
Кен
Скотт
- ДАктёр
Дхануш
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- Актёр
Бархад
Абди
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- БМАктёр
Бен
Миллер
- АЖАктёр
Абель
Жафри
- СЛАктриса
Сара-Джинн
Лабросс
- КГАктёр
Кай
Грейданус
- АСАктёр
Амрута
Сент
- ЛБСценарист
Люк
Босси
- КССценарист
Кен
Скотт
- РПСценарист
Ромен
Пуэртолас
- ЛБПродюсер
Люк
Босси
- ГИПродюсер
Гульзар
Индер Чахал
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- ВМОператор
Венсан
Матиа
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера
- АТКомпозитор
Амит
Триведи