Невероятные приключения Факира
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Невероятные приключения Факира

Невероятные приключения Факира (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Extraordinary Journey of the Fakir
Комедия, Приключения92 мин18+

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О фильме

Индийский уличный мошенник, грабящий прохожих в образе факира, собирает сумму, достаточную для поездки во Францию. В парижском магазине мебели герой знакомится с американкой Мари, но ему не суждено попасть к ней на свидание, ведь по странному стечению обстоятельств он оказывается в Англии.

Страна
США, Бельгия, Сингапур, Франция, Великобритания, Индия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения Факира»