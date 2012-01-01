Неверно (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Wrong
Комедии, Детективы89 мин18+
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Сюжет
Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни – Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы соседа, помешанного на утренних пробежках французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КДРежиссёр
Кантен
Дюпьё
- ДПАктёр
Джек
Плотник
- ЭЖАктёр
Эрик
Жюдор
- АДАктриса
Алексис
Дзена
- СЛАктёр
Стив
Литтл
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- РБАктёр
Риган
Барнс
- МБАктёр
Марк
Бёрнэм
- АМАктриса
Арден
Майрин
- МФАктриса
Майли
Флэнаган
- ТГАктёр
Тодд
Гибенхейн
- КДСценарист
Кантен
Дюпьё
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- ГБПродюсер
Грегори
Бернард
- ЗБХудожник
Зак
Бэнгма
- КДМонтажёр
Кантен
Дюпьё
- КДОператор
Кантен
Дюпьё
- КДКомпозитор
Кантен
Дюпьё
- ДШКомпозитор
Давид
Штанке