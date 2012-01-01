Неверно (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни – Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы соседа, помешанного на утренних пробежках французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.



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