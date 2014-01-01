Неуправляемый (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Отец, потерявший своего сына, однажды натыкается на коробку записей и текстов, записанных сыном. Потрясенный открытием никому неизвестного таланта, он создает музыкальную группу, в надежде обрести катарсис.



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