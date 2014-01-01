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Неуправляемый

Неуправляемый (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Rudderless
Драмы100 мин18+

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Сюжет

Отец, потерявший своего сына, однажды натыкается на коробку записей и текстов, записанных сыном. Потрясенный открытием никому неизвестного таланта, он создает музыкальную группу, в надежде обрести катарсис.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуправляемый»

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