Неуловимые (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Red Dawn
Боевики89 мин18+
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Сюжет
Недалекое будущее. Новый тип оружия сделал даже крупнейшие сверхдержавы беспомощными перед массированным вторжением войск противника. Теперь война пришла в каждый дом. Восемь обычных американских парней и девушек решают не сдаваться без боя. Они организовывают отряд сопротивления «Росома�хи». Их миссия — создавать хаос. От их смекалки и силы духа будет зависеть, есть ли у мира шанс пережить красный рассвет Третьей Мировой Войны
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэн
Брэдли
- ККАктёр
Коннор
Круз
- Актёр
Крис
Хемсворт
- ДПАктёр
Джош
Пек
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актриса
Эдрианн
Палики
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- Актёр
Бретт
Каллен
- АДАктриса
Алисса
Диас
- ДААктёр
Джулиан
Алькараз
- КЭСценарист
Карл
Эллсуорт
- ДПСценарист
Джереми
Пассмор
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- Сценарист
Кевин
Рейнольдс
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Трип
Винсон
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- ВНПродюсер
Винсент
Ньюман
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- Композитор
Рамин
Джавади