Неуловимые (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Недалекое будущее. Новый тип оружия сделал даже крупнейшие сверхдержавы беспомощными перед массированным вторжением войск противника. Теперь война пришла в каждый дом. Восемь обычных американских парней и девушек решают не сдаваться без боя. Они организовывают отряд сопротивления «Росома�хи». Их миссия — создавать хаос. От их смекалки и силы духа будет зависеть, есть ли у мира шанс пережить красный рассвет Третьей Мировой Войны



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