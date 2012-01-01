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Неуловимые

Неуловимые (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Red Dawn
Боевики89 мин18+

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Сюжет

Недалекое будущее. Новый тип оружия сделал даже крупнейшие сверхдержавы беспомощными перед массированным вторжением войск противника. Теперь война пришла в каждый дом. Восемь обычных американских парней и девушек решают не сдаваться без боя. Они организовывают отряд сопротивления «Росомахи». Их миссия — создавать хаос. От их смекалки и силы духа будет зависеть, есть ли у мира шанс пережить красный рассвет Третьей Мировой Войны

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуловимые»

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