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Неудовлетворенное сексуальное напряжение

Неудовлетворенное сексуальное напряжение (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Tensión sexual no resuelta
Мелодрама, Комедия89 мин18+

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О фильме

В знойной Испании красавицы и красавцы увлеченно разбираются в хитросплетениях своей сексуальной жизни — кто, с кем, когда и к чему приводят мимолетные увлечения.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неудовлетворенное сексуальное напряжение»