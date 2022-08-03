Неудобная планета
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Неудобная планета

Неудобная планета (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, An Inconvenient Sequel
Документальный93 мин18+

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О фильме

Документальный фильм, посвященный проблеме глобального потепления. Бывший вице-президент США Альберт Гор путешествует по всему миру, призывая более серьезно относиться к изменениям климата и использовать альтернативные источники энергии, чтобы спасти планету от гибели.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неудобная планета»