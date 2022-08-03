Неудобная планета (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, An Inconvenient Sequel
Документальный93 мин18+
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О фильме
Документальный фильм, посвященный проблеме глобального потепления. Бывший вице-президент США Альберт Гор путешествует по всему миру, призывая более серьезно относиться к изменениям климата и использовать альтернативные источники энергии, чтобы спасти планету от гибели.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БКРежиссёр
Бонни
Коэн
- ДШРежиссёр
Джон
Шенк
- ЭГАктёр
Эл
Гор
- КБАктёр
Кори
Букер
- ЛФАктёр
Лоран
Фабиус
- ЭФАктёр
Эл
Фрэнкен
- КГАктриса
Каренна
Гор
- ПГАктёр
Пиюш
Гойал
- КХАктёр
Крис
Хэйес
- ЭХАктриса
Энн
Хидальго
- ДКАктёр
Джон
Керри
- МКАктёр
Марко
Крапелс
- СЦАктёр
Си
Цзиньпин
- ЭГСценарист
Эл
Гор
- Продюсер
Джефф
Сколл
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- СЗПродюсер
Скотт
З. Бёрнс
- КНМонтажёр
Колин
Нусбаум
- ДШОператор
Джон
Шенк
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил