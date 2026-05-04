Несси. Чудище из Лохх-Несс
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Несси. Чудище из Лохх-Несс

Фильм Несси. Чудище из Лохх-Несс

2025, Ruffen - Sjøormen som ikke kunne svømme
Мультфильм, Семейный6+
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О фильме

Несси — неунывающий юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами. Несмотря на то что он единственный, кто не умеет плавать, только Несси хватает смелости отправиться в путешествие на другой конец света в момент, когда над островом нависает опасность.

Страна
Норвегия, Бельгия, Германия
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 IMDb