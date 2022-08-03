Несколько женщин
Wink
Фильмы
Несколько женщин

Несколько женщин (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Certain Women
Драма102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о трех женщинах, чьи судьбы пересекаются в маленьком городке Монтане. Взрывоопасная ситуация на работе, трещина в браке, болезненная привязанность, – каждой героине уготовано свое испытание.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несколько женщин»