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Непобедимый Мэнни Пакьяо

Непобедимый Мэнни Пакьяо (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Kid Kulafu
Драмы103 мин12+

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Сюжет

Когда он начинал свою карьеру, его называли просто «филиппинцем». А теперь Мэнни Пакьяо — непревзойденный боксер современности — единственный, кто сумел стать чемпионом мира в восьми весовых категориях!

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Непобедимый Мэнни Пакьяо»

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