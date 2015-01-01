Непобедимый Мэнни Пакьяо (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Kid Kulafu
Драмы103 мин12+
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Сюжет
Когда он начинал свою карьеру, его называли просто «филиппинцем». А теперь Мэнни Пакьяо — непревзойденный боксер современности — единственный, кто сумел стать чемпионом мира в восьми весовых категориях!
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ПСРежиссёр
Пол
Сориано
- РВАктёр
Роберт
Вильяр
- АдАктриса
Алессандра
де Росси
- СМАктёр
Сесар
Монтано
- АВАктёр
Алекс
Винсент Медина
- ДМАктёр
Джейк
Макапагал
- ХРАктёр
Халил
Рамос
- КДАктёр
Кокой
Де Сантос
- ПССценарист
Пол
Сориано
- МПСценарист
Мэнни
Пакьяо
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Саков
- ОФОператор
Одиссей
Флорес