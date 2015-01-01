Непобедимый Мэнни Пакьяо (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Когда он начинал свою карьеру, его называли просто «филиппинцем». А теперь Мэнни Пакьяо — непревзойденный боксер современности — единственный, кто сумел стать чемпионом мира в восьми весовых категориях!



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