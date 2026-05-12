Неожиданные связи 2
Wink
Фильмы
Неожиданные связи 2

Фильм Неожиданные связи 2

2026, Cocorico 2
Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Перед самой свадьбой Алисы и Франсуа генетический тест раскрывает тайну происхождения их отцов: оказывается, оба имеют корни далеко за пределами Франции. Удивлённые открытием, мужчины с азартом начинают изучать истории своих семей.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb