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Необыкновенные родители. В поисках эмо|Ловцы пыли

Необыкновенные родители. В поисках эмо|Ловцы пыли (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Fairly OddParents
Мультфильм, Приключения22 мин18+

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О фильме

Тимми Тeрнер — обычный 10-летний мальчик, живeт со своими родителями в провинциальном городе Димсдейл. За ним присматривает няня Вики. Всe меняется, когда Тимми узнаeт, что его рыбки Космо и Ванда в действительности феи, муж и жена, приставленные к нему в качестве волшебных покровителей. Покровители способны исполнить любое его желание.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Необыкновенные родители. В поисках эмо|Ловцы пыли»