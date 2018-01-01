Wink
Необычайное путешествие
Актёры и съёмочная группа фильма «Необычайное путешествие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Необычайное путешествие»

Режиссёры

Карел Земан

Karel Zeman
Режиссёр

Актёры

Владимир Бейвал

Vladimír Bejval
Актёр
Петр Геррманн

Petr Herrman
Актёр
Зденек Густак

Zdenek Hustak
Актёр
Йозеф Лукаш

Josef Lukás
Актёр
Джеймс Лукас

James Lucas
Актёр
Виктор Бетрал

Victor Betral
Актёр
Чарльз Голдсмит

Charles Goldsmith
Актёр
Петр Херрманн

Petr Herrmann
Актёр

Сценаристы

Йозеф Алоис Новотны

J.A. Novotný
Сценарист
Карел Земан

Karel Zeman
Сценарист

Композиторы

Э.Ф. Буриан

E.F. Burian
Композитор