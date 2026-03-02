Необычайное путешествие
Wink
Фильмы
Необычайное путешествие

Фильм Необычайное путешествие

1955, Cesta do praveku
Фантастика, Фэнтези18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Четырёх мальчиков интересует история окаменевшего животного мира. Один из мальчиков видел изображение какого-то морского животного, но не знает, что это за существо и в какое время оно жило на Земле. Для того, чтобы во всём разобраться, три его старших товарища отправляются на лодке по реке, которая приводит их в пещеру.

Но река приводит их сперва в самый последний ледниковый период. Чем дальше они движутся по реке, тем в более древний период истории Земли они попадают. Наконец они попадают в тот период, когда ещё существовало древнее первобытное море. По мере своего путешествия в каждой эпохе они встречают различных животных и видят растения, существовавшие в определённую эпоху.

Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb