Фильм Необычайное путешествие

Четырёх мальчиков интересует история окаменевшего животного мира. Один из мальчиков видел изображение какого-то морского животного, но не знает, что это за существо и в какое время оно жило на Земле. Для того, чтобы во всём разобраться, три его старших товарища отправляются на лодке по реке, которая приводит их в пещеру.



Но река приводит их сперва в самый последний ледниковый период. Чем дальше они движутся по реке, тем в более древний период истории Земли они попадают. Наконец они попадают в тот период, когда ещё существовало древнее первобытное море. По мере своего путешествия в каждой эпохе они встречают различных животных и видят растения, существовавшие в определённую эпоху.

