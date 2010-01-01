Ненужные вещи (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

У Кейт достаточно проблем: покупка дешевой мебели с последующей перепродажей втридорога, дочь-подросток, совместное воспитание детей и даже жизнь с мужем Алексом. И еще типичная проблема 21 века: как жить хорошо и оставаться человеком, когда бедность, бездомность и грусть всегда прямо за дверью твоего дома. А ведь есть еще соседи, взаимоотношения с которыми не так просты…



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