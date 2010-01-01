Ненужные вещи (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Please Give
Драмы, Комедии86 мин18+
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Сюжет
У Кейт достаточно проблем: покупка дешевой мебели с последующей перепродажей втридорога, дочь-подросток, совместное воспитание детей и даже жизнь с мужем Алексом. И еще типичная проблема 21 века: как жить хорошо и оставаться человеком, когда бедность, бездомность и грусть всегда прямо за дверью твоего дома. А ведь есть еще соседи, взаимоотношения с которыми не так просты…
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НХРежиссёр
Николь
Холофсенер
- Актриса
Ребекка
Холл
- ЭКАктриса
Элизабет
Кинер
- ЭААктриса
Элиз
Айви
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актриса
Сара
Стил
- ЭМАктриса
Энн
Морган Гилберт
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Оливер
Платт
- ГФАктёр
Гриффин
Фрэйзен
- НХСценарист
Николь
Холофсенер
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ЛФХудожница
Лорен
Фицсиммонс
- ЭКХудожница
Эни
Крэбтри
- КЧХудожница
Ким
Чэпман
- КМХудожник
Крис
Моран
- ТЛКомпозитор
Тим
Лефевр
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос