Ненужные вещи
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Ненужные вещи

Ненужные вещи (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Please Give
Драмы, Комедии86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У Кейт достаточно проблем: покупка дешевой мебели с последующей перепродажей втридорога, дочь-подросток, совместное воспитание детей и даже жизнь с мужем Алексом. И еще типичная проблема 21 века: как жить хорошо и оставаться человеком, когда бедность, бездомность и грусть всегда прямо за дверью твоего дома. А ведь есть еще соседи, взаимоотношения с которыми не так просты…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ненужные вещи»

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