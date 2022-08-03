Немытый пингвин (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Немытый пингвин
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин0+
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О фильме
В далeкой Антарктике живут, веселятся и купаются дружные пингвины. Но есть среди них и герой-одиночка, который ходит неумытым из-за страха воды. Бедняга мечтал бы с кем-то подружиться, но все его избегают. Как вдруг на его пути встречается добродушный кит, который приучает малыша к воде.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.8 КиноПоиск