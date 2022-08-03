Немытый пингвин
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Немытый пингвин

Немытый пингвин (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Немытый пингвин
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин0+

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О фильме

В далeкой Антарктике живут, веселятся и купаются дружные пингвины. Но есть среди них и герой-одиночка, который ходит неумытым из-за страха воды. Бедняга мечтал бы с кем-то подружиться, но все его избегают. Как вдруг на его пути встречается добродушный кит, который приучает малыша к воде.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск