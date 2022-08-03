В далeкой Антарктике живут, веселятся и купаются дружные пингвины. Но есть среди них и герой-одиночка, который ходит неумытым из-за страха воды. Бедняга мечтал бы с кем-то подружиться, но все его избегают. Как вдруг на его пути встречается добродушный кит, который приучает малыша к воде.

