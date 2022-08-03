Немезис
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Немезис

Немезис (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Dark Nemesis
Фэнтези, Приключения81 мин18+

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О фильме

Великий конфликт уничтожил все. Чума и пожары, прокатившиеся по земле, погрузили мир в эру тьмы. Армии рабов, ведомые вождями-соперниками, бесконечно борются за обладание пустыней. Лишь немногие осмелились не подчиниться и, предпочтя свободу, ушли на окраины Темных земель, которых все боялись и считали проклятыми.

Страна
США
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

2.3 КиноПоиск
2.1 IMDb