Немезис (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Dark Nemesis
Фэнтези, Приключения81 мин18+
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О фильме
Великий конфликт уничтожил все. Чума и пожары, прокатившиеся по земле, погрузили мир в эру тьмы. Армии рабов, ведомые вождями-соперниками, бесконечно борются за обладание пустыней. Лишь немногие осмелились не подчиниться и, предпочтя свободу, ушли на окраины Темных земель, которых все боялись и считали проклятыми.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
2.3 КиноПоиск
2.1 IMDb