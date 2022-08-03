Немезис (фильм, 2010) смотреть онлайн

Великий конфликт уничтожил все. Чума и пожары, прокатившиеся по земле, погрузили мир в эру тьмы. Армии рабов, ведомые вождями-соперниками, бесконечно борются за обладание пустыней. Лишь немногие осмелились не подчиниться и, предпочтя свободу, ушли на окраины Темных земель, которых все боялись и считали проклятыми.

