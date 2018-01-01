Wink
Некуда бежать
Актёры и съёмочная группа фильма «Некуда бежать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Некуда бежать»

Режиссёры

Роберт Хармон

Robert Harmon
Режиссёр

Актёры

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрSam Gillen
Розанна Аркетт

Rosanna Arquette
АктрисаClydie Anderson
Киран Калкин

Kieran Culkin
АктёрMike 'Mookie' Anderson
Тед Левайн

Ted Levine
АктёрMr. Dunston
Тиффани Тоубмэн

Tiffany Taubman
АктрисаBree Anderson
Эдвард Блэтчфорд

Edward Blatchford
Актёр
Энтони Старк

Anthony Starke
АктёрBilly
Джосс Экленд

Joss Ackland
АктёрFranklin Hale
Аллан Граф

Allan Graf
АктёрBus Driver (в титрах: Allen Graf)
Леонард Термо

Leonard Termo
АктёрBus Guard

Сценаристы

Лесли Боэм

Leslie Bohem
Сценарист
Рэнди Фельдман

Randy Feldman
Сценарист
Джо Эстерхаз

Joe Eszterhas
Сценарист
Ричард Маркуанд

Richard Marquand
Сценарист

Продюсеры

Гари Эделсон

Gary Adelson
Продюсер
Крэйг Баумгартен

Craig Baumgarten
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Щербаков

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Марина Левтова

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Художники

Джозеф П. Лаки

Joseph P. Lucky
Художник
Гамила Мариана Факри

Gamila Smith
Художница

Монтажёры

Марк Хелфрич

Mark Helfrich
Монтажёр
Зак Стэнберг

Zach Staenberg
Монтажёр

Операторы

Дэвид Гриббл

David Gribble
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор