Неизвестный Джон Леннон
Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестный Джон Леннон»

Режиссёры

Алан Паркер

Alan Parker
Режиссёр

Актёры

Рэй Коннолли

Ray Connolly
Актёр
Дагал Батлер

Peter «Dougal» Butler
Актёр
Тарик Али

Tariq Ali
Актёр
Хелен Андерсон

Helen Anderson
Актриса
Джерри Кейгл

Gerry Cagle
Актёр

Продюсеры

Маргарита Дойл

Margarita Doyle
Продюсер
Алекса Моррис

Alexa Morris
Продюсер

Композиторы

Дэвид Пэлфриман

David Palfreyman
Композитор