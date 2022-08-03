Неизвестная Италия. Матера — город из камня (фильм, 2019) смотреть онлайн

Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
2019, Mathera
Документальный79 мин12+

О фильме

Фильм-портал, который на полтора часа переносит зрителей в удивительный город вне времени и пространства. Матера — один из древнейших и самых необычных городов Италии, ставших объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту город, буквально высеченный в скале, всегда привлекал кинематографистов – здесь Пьер Паоло Пазолини снимал «Евангелие от Матфея», а Мэл Гибсон — «Страсти Христовы». В прошлом году здесь прошли съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb