Неизвестная Италия. Матера — город из камня (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм-портал, который на полтора часа переносит зрителей в удивительный город вне времени и пространства. Матера — один из древнейших и самых необычных городов Италии, ставших объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту город, буквально высеченный в скале, всегда привлекал кинематографистов – здесь Пьер Паоло Пазолини снимал «Евангелие от Матфея», а Мэл Гибсон — «Страсти Христовы». В прошлом году здесь прошли съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать».

