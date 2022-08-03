2019, Mathera
Документальный79 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Неизвестная Италия. Матера — город из камня (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Фильм-портал, который на полтора часа переносит зрителей в удивительный город вне времени и пространства. Матера — один из древнейших и самых необычных городов Италии, ставших объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту город, буквально высеченный в скале, всегда привлекал кинематографистов – здесь Пьер Паоло Пазолини снимал «Евангелие от Матфея», а Мэл Гибсон — «Страсти Христовы». В прошлом году здесь прошли съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать».
СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb