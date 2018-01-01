Wink
(Не)искусственный интеллект
Актёры и съёмочная группа фильма «(Не)искусственный интеллект»

Режиссёры

Алексей Чадов

Режиссёр

Актёры

Леон Кемстач

Актёр
Владимир Гарцунов

Актёр
Игорь Жижикин

Актёр
Андрей Свиридов

Актёр
Борис Каморзин

Актёр

Сценаристы

Александр Ворожейкин

Сценарист
Алексей Чадов

Сценарист
Екатерина Чудова

Сценарист

Продюсеры

Алексей Чадов

Продюсер
Андрей Рыданов

Продюсер
Сергей Сельянов

Продюсер
Любовь Свиблова

Продюсер

Художники

Валентин Гнездилов

Художник