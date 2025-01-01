Фильм (Не)искусственный интеллект
2025, (Не)искусственный интеллект
Фантастика, Комедия6+
О фильме
Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Андрей
Свиридов
- Актёр
Борис
Каморзин
- АВСценарист
Александр
Ворожейкин
- Сценарист
Алексей
Чадов
- ЕЧСценарист
Екатерина
Чудова
- Продюсер
Алексей
Чадов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛСПродюсер
Любовь
Свиблова
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов