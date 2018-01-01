Wink
Фильмы
Негр
Актёры и съёмочная группа фильма «Негр»

Актёры и съёмочная группа фильма «Негр»

Режиссёры

Франсуа Леви-Кюенц

Франсуа Леви-Кюенц

François Lévy-Kuentz
Режиссёр

Актёры

Жан-Клод Дрейфус

Жан-Клод Дрейфус

Jean-Claude Dreyfus
АктёрJean Jeudi
Катрин Лашанс

Катрин Лашанс

Catherine Lachens
Актриса
Марта Фелтен

Марта Фелтен

Marthe Felten
Актриса
Пьер Клеманти

Пьер Клеманти

Pierre Clémenti
АктёрJulio
Кристиан Болтански

Кристиан Болтански

Christian Boltanski
Актёр

Сценаристы

Стефан Леви Кюенц

Стефан Леви Кюенц

Stephan Levy Kuentz
Сценарист
Франсуа Леви-Кюенц

Франсуа Леви-Кюенц

François Lévy-Kuentz
Сценарист
Оливье Уол

Оливье Уол

Olivier Wahl
Сценарист

Монтажёры

Надин Тарбурьех

Надин Тарбурьех

Nadine Tarbouriech
Монтажёр

Композиторы

Жан-Жак Леметр

Жан-Жак Леметр

Jean-Jacques Lemêtre
Композитор