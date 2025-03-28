Семён Семёнович Горбунков едет в круиз и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну путём «параллельного импорта». По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

