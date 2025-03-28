Небриллиантовая рука
Wink
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Небриллиантовая рука
7.22024, Небриллиантовая рука
Комедия144 мин18+

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Небриллиантовая рука (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Семён Семёнович Горбунков едет в круиз и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну путём «параллельного импорта». По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Небриллиантовая рука»