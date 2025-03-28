7.22024, Небриллиантовая рука
Комедия144 мин18+
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Небриллиантовая рука (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Семён Семёнович Горбунков едет в круиз и останавливается в старом Дубае. Контрабандисты накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну путём «параллельного импорта». По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- РКРежиссёр
Роман
Ким
- МСРежиссёр
Миша
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Роман
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Тимур
Батрутдинов
- Актёр
Дмитрий
Губерниев
- АМАктёр
Артем
Мельников
- МКАктриса
Марина
Кравец
- АШСценарист
Андрей
Шелков
- МТСценарист
Максим
Ткаченко
- Продюсер
Тина
Канделаки
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- ТНХудожница
Татьяна
Нитченко
- НСХудожник
Никита
Сысоев
- АКХудожница
Анна
Караваева
- НЯХудожница
Надежда
Яковлева
- ПКМонтажёр
Павел
Корчемкин