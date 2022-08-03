Небезопасно для работы
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Небезопасно для работы

Небезопасно для работы (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Not Safe for Work
Триллер71 мин18+

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О фильме

Том Миллер — простой офисный сотрудник, несколько подуставший от ежедневной рутины. И вот в его жизни происходит серьезная встряска — в здание родной корпорации врывается убийца, и Том пытается защитить сослуживцев от смертельной угрозы. Но какие тайны скрывают коллеги Миллера?

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небезопасно для работы»