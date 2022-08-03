Том Миллер — простой офисный сотрудник, несколько подуставший от ежедневной рутины. И вот в его жизни происходит серьезная встряска — в здание родной корпорации врывается убийца, и Том пытается защитить сослуживцев от смертельной угрозы. Но какие тайны скрывают коллеги Миллера?

