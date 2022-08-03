Небезопасно для работы (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Not Safe for Work
Триллер71 мин18+
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О фильме
Том Миллер — простой офисный сотрудник, несколько подуставший от ежедневной рутины. И вот в его жизни происходит серьезная встряска — в здание родной корпорации врывается убийца, и Том пытается защитить сослуживцев от смертельной угрозы. Но какие тайны скрывают коллеги Миллера?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Джонстон
- МГАктёр
Майкл
Глэдис
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- Актёр
Макс
Мингелла
- ФДАктёр
Фрэнки
Дж. Эллисон
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- АПАктёр
Алехандро
Патино
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- ТГАктёр
Том
Гэллоп
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- АМСценарист
Адам
Мэйсон
- СБСценарист
Саймон
Бойес
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ББПродюсер
Брайан
Брукс
- КСПродюсер
Купер
Самуэльсон
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АЧХудожница
Анетт
Чагани
- БМХудожница
Барбара
Манч
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ДТОператор
Джонатан
Тейлор
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс