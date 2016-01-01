Не просто костюм (фильм, 2016) смотреть онлайн

Рассказ об ателье, которое помогает представителям ЛГБТ-сообщества выглядеть так, как они себя ощущают. Портные из необычного бруклинского ателье Bindle & Keep Рэй Тутера и Дэниэль Фридман подходят к работе, тонко чувствуя историю и ожидания каждого клиента, что помогает создать идеальный образ. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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