Wink
Фильмы
Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе
Актёры и съёмочная группа фильма «Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе»

Авторы

Антонио Панарезе

Антонио Панарезе

Автор
Роберта Кавалло

Роберта Кавалло

Автор

Чтецы

Екатерина Литвинова

Екатерина Литвинова

Чтец