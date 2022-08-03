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Не люблю день влюбленных HD

Не люблю день влюбленных HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Odeio o Dia dos Namorados HD
Мелодрама, Комедия96 мин18+

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О фильме

Дебора - рекламный агент. Накануне Дня Святого Валентина она расстается со своим парнем - Гектором. И вот, на работе она узнает, что Гектор - ее новый клиент...

Страна
Бразилия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb