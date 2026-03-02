Не говори никому (фильм, 2024) смотреть онлайн

Не говори никому
2024, Speak No Evil
Триллер, Драма, 109 мин, 18+

О фильме

Отдыхая вИталии, переехавшие вЛондон американцы Бэни Луиз сдочерью знакомятся ссемьёй британцев. Повозвращении домой ониполучают отновых знакомых приглашение погостить вих загородном доме. Вскоре обещавший быть приятным отдых становится напряжённым—хотя Бэннаходит оправдания странному поведению хозяев, уЛуиз онивызывают всё больше отторжения.

Страна
Хорватия, Канада, США
Жанр
Драма, Триллер
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

