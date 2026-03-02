Не говори никому (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Speak No Evil
Триллер, Драма109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Отдыхая вИталии, переехавшие вЛондон американцы Бэни Луиз сдочерью знакомятся ссемьёй британцев. Повозвращении домой ониполучают отновых знакомых приглашение погостить вих загородном доме. Вскоре обещавший быть приятным отдых становится напряжённым—хотя Бэннаходит оправдания странному поведению хозяев, уЛуиз онивызывают всё больше отторжения.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уоткинс
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- ЭФАктриса
Эшлинг
Франчози
- АУАктриса
Аликс
Уэст Лефлер
- КХАктёр
Крис
Хитчен
- ММАктёр
Мотаз
Малхиз
- ЯХАктёр
Якоб
Хёйлев Ёргенсон
- ДУСценарист
Джеймс
Уоткинс
- КТСценарист
Кристиан
Тафдруп
- МТСценарист
Мадс
Тафдруп
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЭБПродюсер
Эндрю
Боннер
- ДЯПродюсер
Джейкоб
Ярек
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс