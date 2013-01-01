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Навязчивые ритмы

Навязчивые ритмы (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Cadences obstinées
Мелодрамы97 мин12+

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Сюжет

Марго отказалась от блестящей музыкальной карьеры ради отношений с Фурио, и теперь старается сохранить то, что осталось от их прежней любви. А Фурио пытается закончить реставрацию старинного дворца, но задача оказывается невыполнимой из-за бесконечных преград, возникающих на его пути.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb