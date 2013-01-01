Навязчивые ритмы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Cadences obstinées
Мелодрамы97 мин12+
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Сюжет
Марго отказалась от блестящей музыкальной карьеры ради отношений с Фурио, и теперь старается сохранить то, что осталось от их прежней любви. А Фурио пытается закончить реставрацию старинного дворца, но задача оказывается невыполнимой из-за бесконечных преград, возникающих на его пути.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ФАРежиссёр
Фанни
Ардан
- Актриса
Азия
Ардженто
- НЛАктёр
Нуну
Лопеш
- Актёр
Франко
Неро
- ТИАктёр
Тудор
Истодор
- РПАктёр
Рикарду
Перейра
- ЙЛАктёр
Йохан
Лейзен
- Актёр
Жерар
Депардье
- МАктёр
Мика
- ЛСАктриса
Лаура
Соверал
- АГАктёр
Андре
Гомиш
- ФАСценарист
Фанни
Ардан
- ПБПродюсер
Паулу
Бранку
- ИБХудожница
Изабел
Бранку
- АШОператор
Андре
Шанковский
- ЖБКомпозитор
Жан-Мишель
Бернар