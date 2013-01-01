Навязчивые ритмы (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Марго отказалась от блестящей музыкальной карьеры ради отношений с Фурио, и теперь старается сохранить то, что осталось от их прежней любви. А Фурио пытается закончить реставрацию старинного дворца, но задача оказывается невыполнимой из-за бесконечных преград, возникающих на его пути.



Навязчивые ритмы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.