Навсегда (фильм, 1997) смотреть онлайн

Фильм «Навсегда» — душераздирающая драма о материнстве, разбитом на осколки прошлыми решениями. Кино рассказывает о праве на ошибку и цене, которую приходится платить за ее исправление.



Мелани решает вернуть дочь Марию из приемной семьи спустя годы разлуки. Попытки женщины наладить связь с ребенком встречают сопротивление устоявшейся семейной системы. Приемные родители, защищая привычный мир девочки, вступают в сложное противостояние с биологической матерью. Каждая сторона руководствуется своими представлениями о благе ребенка.



Некоторые связи не разрываются с годами, но и не восстанавливаются по первому порыву, — таков посыл драмы «Навсегда». Смотреть ее стоит ради того, чтобы увидеть, чем могут обернуться благие намерения.

