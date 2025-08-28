Навсегда (фильм, 1996) смотреть онлайн

Некоторые раны остаются навсегда, а решение одного человека способно перевернуть жизни всех, кто с ним связан. Фильм «Навсегда» — драма о супружеской неверности и ее последствиях для всех участников событий.



Британская пара Томас и Аманда переезжает в Париж, где муж начинает работать в банке отца жены. Неприятие Амандой новой среды приводит к ее возвращению в Лондон. Томас тем временем крутит роман с француженкой Кэтрин, что провоцирует его супругу на отчаянный шаг. Отец Аманды пытается спасти брак дочери, предлагая Томасу новые карьерные возможности в Гонконге…



Драма «Навсегда», смотреть которую стоит ради честного изображения сложной темы, показывает, что последствия измены всегда тяжелее, чем кажется на первый взгляд.

