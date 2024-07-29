Натуральные упыри
Натуральные упыри

Натуральные упыри (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Eat Locals
Ужасы, Боевик93 мин18+

О фильме

Раз в 50 лет группа из восьми вампиров собирается на встречу где-то в тихой сельской местности в Британии. На этот раз к ним случайно попадает парень Себастиан, который думал, что идёт на свидание, а вампиры предложили ему стать своим. Но интересную беседу закончить не удаётся — оказывается, дом окружил специальный отряд по борьбе с вампирами.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb