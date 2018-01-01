Нация в состоянии стресса (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Хирург и репортер Санджай Гупта в увлекательной форме пытается выяснить, почему средняя продолжительность жизни в США стала неуклонно снижаться и теперь уступает другим развитым странам мира. На его взгляд, в американском обществе человек испытывает на себе слишком большое количество стре�ссовых ситуаций. Гупта подробно объясняет, как повседневный прессинг окружающего мира сказывается на нашем самочувствии и воле к жизни. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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