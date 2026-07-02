Настройщик (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Tuner
Триллер, Драма107 мин18+
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О фильме
Жизнь Ники—страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано изЛондона—переворачивается сног наголову, когда онобнаруживает, чтоего навыки итонкий слух настройки можно применять длявзлома сейфов. Когда егонаставник ипартнёр Гарри попадает вбольницу, парень решает присоединиться кбанде грабителей, чтобы помочь оплатить счета залечение.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэниэл
Роэр
- ЛВАктёр
Лео
Вудалл
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ГРАктриса
Гавана
Роуз Лю
- ЛРАктёр
Лиор
Раз
- ТФАктриса
Това
Фелдшух
- ДКАктёр
Джил
Коэн
- Актёр
Жан
Рено
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- АААктёр
Абануб
Андраус
- МДАктёр
Мариус
Де Фриз
- ДЛАктриса
Доррен
Ли
- ДПАктёр
Джон
Пак
- ДЮАктриса
Джин
Юн
- ДРСценарист
Дэниэл
Роэр
- ТШПродюсер
Тедди
Шварцман
- ДСПродюсер
Джоэнн
Селлар
- Продюсер
Лила
Якоб
- ЛАОператор
Лоуелл
А. Мейер
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс