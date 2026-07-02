Жизнь Ники—страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано изЛондона—переворачивается сног наголову, когда онобнаруживает, чтоего навыки итонкий слух настройки можно применять длявзлома сейфов. Когда егонаставник ипартнёр Гарри попадает вбольницу, парень решает присоединиться кбанде грабителей, чтобы помочь оплатить счета залечение.

