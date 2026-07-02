Настройщик
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Настройщик

Настройщик (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Tuner
Триллер, Драма107 мин18+

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О фильме

Жизнь Ники—страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано изЛондона—переворачивается сног наголову, когда онобнаруживает, чтоего навыки итонкий слух настройки можно применять длявзлома сейфов. Когда егонаставник ипартнёр Гарри попадает вбольницу, парень решает присоединиться кбанде грабителей, чтобы помочь оплатить счета залечение.

Страна
Канада, США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Музыка, Триллер
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настройщик»