Настоящая боль (фильм, 2024) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Комедийная драма «Настоящая боль» 2024 года — оскароносный фильм Джесси Айзенберга о двух двоюродных братьях, которые по семейным делам отправляются в Польшу, но эта поездка превращается в испытание для обоих.
Дэвид и Бенджи — полные противоположности. Первый из них живет в Нью-Йорке размеренной жизнью семейного человека, второй же, совершив попытку суицида, так и не нашел себе места. После смерти бабушки братья решают поехать в Польшу, чтобы увидеть дом, где та выросла, и пройти «маршрут памяти» по лагерям и местам, связанным с Холокостом. На этом фоне всплывают старые обиды, возникают новые претензии, а чувство вины перед прошлым семьи только усиливает внутренние конфликты: Бенджи злится на Дэвида за его «благополучную» жизнь, а Дэвид устал тянуть на себе психически нестабильного кузена.
Айзенберг аккуратно балансирует между комедией и драмой, не превращая происходящее на экране ни в учебник истории, ни в сплошную скорбную сцену. «Настоящая боль» — фильм для тех, кому близки неторопливые истории о непростых семейных отношения и исторической памяти.
Рейтинг
- Режиссёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Киран
Калкин
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- УШАктёр
Уилл
Шарп
- ДГАктриса
Дженнифер
Грей
- КЭАктёр
Курт
Эгиаван
- ДОАктёр
Дэниэл
Орескс
- ЛСАктриса
Лиза
Садовы
- ОБАктриса
Ольга
Босова
- ЭТАктриса
Эллора
Торчия
- МКАктёр
Марек
Каспшик
- Сценарист
Джесси
Айзенберг
- Продюсер
Джесси
Айзенберг
- Продюсер
Эмма
Стоун
- БГПродюсер
Бекки
Глупчински
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- МДОператор
Михал
Дымек