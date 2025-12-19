Комедийная драма «Настоящая боль» 2024 года — оскароносный фильм Джесси Айзенберга о двух двоюродных братьях, которые по семейным делам отправляются в Польшу, но эта поездка превращается в испытание для обоих.



Дэвид и Бенджи — полные противоположности. Первый из них живет в Нью-Йорке размеренной жизнью семейного человека, второй же, совершив попытку суицида, так и не нашел себе места. После смерти бабушки братья решают поехать в Польшу, чтобы увидеть дом, где та выросла, и пройти «маршрут памяти» по лагерям и местам, связанным с Холокостом. На этом фоне всплывают старые обиды, возникают новые претензии, а чувство вины перед прошлым семьи только усиливает внутренние конфликты: Бенджи злится на Дэвида за его «благополучную» жизнь, а Дэвид устал тянуть на себе психически нестабильного кузена.



Айзенберг аккуратно балансирует между комедией и драмой, не превращая происходящее на экране ни в учебник истории, ни в сплошную скорбную сцену. «Настоящая боль» — фильм для тех, кому близки неторопливые истории о непростых семейных отношения и исторической памяти.

