Четыре года назад Кристоффер покинул семейный сталелитейный бизнес и переехал в другую страну, теперь у него свой ресторан и жена актриса. Но наступает момент, когда непредвиденные обстоятельства вынуждают Кристоффера бросить все и продолжить дело своего отца.

