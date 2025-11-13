Наследство
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Наследство (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Arven
Драма18+

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О фильме

Четыре года назад Кристоффер покинул семейный сталелитейный бизнес и переехал в другую страну, теперь у него свой ресторан и жена актриса. Но наступает момент, когда непредвиденные обстоятельства вынуждают Кристоффера бросить все и продолжить дело своего отца.

Страна
Дания, Норвегия, Великобритания, Швеция
Жанр
Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследство»