Наследство (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Arven
Драма18+
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О фильме
Четыре года назад Кристоффер покинул семейный сталелитейный бизнес и переехал в другую страну, теперь у него свой ресторан и жена актриса. Но наступает момент, когда непредвиденные обстоятельства вынуждают Кристоффера бросить все и продолжить дело своего отца.
СтранаДания, Норвегия, Великобритания, Швеция
ЖанрДрама
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПФРежиссёр
Пер
Флю
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ЛВАктриса
Лайза
Верлиндер
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- КСАктриса
Карина
Скандс
- ЛБАктёр
Ларс
Брюгманн
- ПСАктёр
Петер
Стеен
- ДААктриса
Диана
Аксельсен
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- УПАктёр
Ульф
Пильгор
- ДКАктёр
Дик
Кайсё
- СЮАктриса
Сара
Юэль Вернер
- ЛМАктриса
Линда
Мирберг
- ЭВАктёр
Эрик
Виала
- ПСАктёр
Паскаль
Стеффан
- МРАктёр
Магнус
Росманн
- ЙКАктёр
Йоханнес
Кунке
- ЭОАктёр
Эрик
Олссон
- ППАктёр
Питер
Перссон
- АТАктриса
Анна-Клер
Тиссен
- КБАктёр
Карстен
Бьорнлунн
- АБАктриса
Аннетт
Бух Петерсен
- ТРАктёр
Томас
Роде Андерсен
- ОСАктёр
Оливер
Собол
- ПФАктёр
Пер
Флю
- ПФСценарист
Пер
Флю
- КЛСценарист
Ким
Леона
- МРСценарист
Могенс
Руков
- ДХСценарист
Дорт
Хёг
- ИТПродюсер
Иб
Тардини
- АЭПродюсер
Анна
Энтони
- ЙАПродюсер
Йенс
Арнольдус
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- МГМонтажёр
Мортен
Гис
- ХИКомпозитор
Халфдан
И. Нильсен