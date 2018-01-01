Wink
Фильмы
Наследство
Актёры и съёмочная группа фильма «Наследство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследство»

Режиссёры

Джонатан Дэрби

Джонатан Дэрби

Jonathan Darby
Режиссёр

Актёры

Джессика Лэнг

Джессика Лэнг

Jessica Lange
АктрисаMartha Baring
Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Gwyneth Paltrow
АктрисаHelen Baring
Джонатон Шек

Джонатон Шек

Johnathon Schaech
АктёрJackson Baring
Нина Фош

Нина Фош

Nina Foch
АктрисаAlice Baring
Деби Мейзар

Деби Мейзар

Debi Mazar
АктрисаLisa
Каюлани Ли

Каюлани Ли

Kaiulani Lee
АктрисаSister O'Shaughnessy
Дэвид Торнтон

Дэвид Торнтон

David Thornton
АктёрGavin
Хэл Холбрук

Хэл Холбрук

Hal Holbrook
АктёрDr. Franklin Hill
Ричард Лайнбэк

Ричард Лайнбэк

Richard Lineback
АктёрHal Bentall
Ричард Кон

Ричард Кон

Richard Kohn
АктёрClayton Richards
Фэйт Поттс

Фэйт Поттс

Faith Potts
АктрисаGeorgina Richards
Том Стори

Том Стори

Tom Story
АктёрPriest
Джолин Кэрролл

Джолин Кэрролл

Jolene Carroll
АктрисаChurch Warden
Джейкоб Пресс

Джейкоб Пресс

Jacob Press
АктёрUsher
Джо Инскоу

Джо Инскоу

Joe Inscoe
АктёрDoctor
Катрин Шаффнер

Катрин Шаффнер

Catherine Shaffner
АктрисаNurse
Ленни Стейнлайн

Ленни Стейнлайн

Lenny Steinline
АктёрParamedic
Рик Грэй

Рик Грэй

Rick Gray
АктёрBanker
Том Холмс

Том Холмс

Tom Holmes
АктёрAuctioneer
Оуэн Валентайн

Оуэн Валентайн

Owen Valentine
АктёрOfficial
Рикардо Мигель Янг

Рикардо Мигель Янг

Ricardo Miguel Young
АктёрPoliceman
Вуди Робертсон мл.

Вуди Робертсон мл.

Woody Robertson Jr.
АктёрPoliceman
Чарльз Томас Бакстер

Чарльз Томас Бакстер

Charles Thomas Baxter
АктёрRacing Enthusiast
Джейн Хесс

Джейн Хесс

Jayne Hess
АктрисаNursing Home Nun
Сара Элспас

Сара Элспас

Sarah Elspas
АктрисаHelen's Baby
Ребекка Элспас

Ребекка Элспас

Rebecca Elspas
АктрисаHelen's Baby
Джейкоб Элспас

Джейкоб Элспас

Jacob Elspas
АктёрHelen's Baby
Диандра Ньюлайн

Диандра Ньюлайн

Diandra Newlin
Актриса
Роб «Капитан Роб» Робинсон

Роб «Капитан Роб» Робинсон

Rob «Captain Rob» Robinson
Актёр

Сценаристы

Джейн Рускони

Джейн Рускони

Jane Rusconi
Сценарист
Джонатан Дэрби

Джонатан Дэрби

Jonathan Darby
Сценарист

Продюсеры

Дуглас Уик

Дуглас Уик

Douglas Wick
Продюсер

Монтажёры

Линзи Клингмэн

Линзи Клингмэн

Lynzee Klingman
Монтажёр

Операторы

Эндрю Данн

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор