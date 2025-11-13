Наследство (фильм, 1998) смотреть онлайн

Хелен встречает мужчину своей мечты. Они переезжают в роскошное поместье вдали от шумного города. Но Хелен не получает долгожданного счастья. Напротив, ее жизнь превращается в ад.



У девушки появляется жестокая соперница, которая ненавидит Хелен и любым способом хочет от нее избавиться. Но она - не любовница ее мужа и даже не тайная поклонница. Она... его мать.

