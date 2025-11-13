Наследство (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Hush
Триллер, Драма12+
О фильме
Хелен встречает мужчину своей мечты. Они переезжают в роскошное поместье вдали от шумного города. Но Хелен не получает долгожданного счастья. Напротив, ее жизнь превращается в ад.
У девушки появляется жестокая соперница, которая ненавидит Хелен и любым способом хочет от нее избавиться. Но она - не любовница ее мужа и даже не тайная поклонница. Она... его мать.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДДРежиссёр
Джонатан
Дэрби
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Джонатон
Шек
- НФАктриса
Нина
Фош
- Актриса
Деби
Мейзар
- КЛАктриса
Каюлани
Ли
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- РЛАктёр
Ричард
Лайнбэк
- РКАктёр
Ричард
Кон
- ФПАктриса
Фэйт
Поттс
- ТСАктёр
Том
Стори
- ДКАктриса
Джолин
Кэрролл
- ДПАктёр
Джейкоб
Пресс
- ДИАктёр
Джо
Инскоу
- КШАктриса
Катрин
Шаффнер
- ЛСАктёр
Ленни
Стейнлайн
- РГАктёр
Рик
Грэй
- ТХАктёр
Том
Холмс
- ОВАктёр
Оуэн
Валентайн
- РМАктёр
Рикардо
Мигель Янг
- ВРАктёр
Вуди
Робертсон мл.
- ЧТАктёр
Чарльз
Томас Бакстер
- ДХАктриса
Джейн
Хесс
- СЭАктриса
Сара
Элспас
- РЭАктриса
Ребекка
Элспас
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элспас
- ДНАктриса
Диандра
Ньюлайн
- Р«Актёр
Роб
«Капитан Роб» Робинсон
- ДРСценарист
Джейн
Рускони
- ДДСценарист
Джонатан
Дэрби
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- Композитор
Кристофер
Янг