Наследники: Злодейская Страна Чудес (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Descendants: Wicked Wonderland
Мюзикл, Фантастика18+
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О фильме
СтранаСША, Болгария, Великобритания, Ирландия, Австралия, Канада, Новая Зеландия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- КГРежиссёр
Ким
Гейтвуд
- ККАктриса
Кайли
Кэнтралл
- ААктриса
Аквафина
- Актриса
Брэнди
Норвуд
- Актёр
Леонардо
Нам
- РОАктриса
Рита
Ора
- МПАктриса
Мелани
Пакссон
- ПМАктёр
Паоло
Монтальбан
- ЗГАктёр
Завьен
Гарретт
- ЗВАктёр
Зак
Вран
- ТВАктриса
Тейя
Вайлд
- КДАктёр
Кенья
Джордан
- НСАктриса
Назив
Солл
- НУАктёр
Надя
Уайт
- РВАктёр
Росс
Виртанен
- КБАктёр
Кейран
Бохэй
- ПДАктёр
Питер
Д’Соуза
- КБАктриса
Келли
Бланкас
- ГУАктриса
Грир
Уиланс
- КГПродюсер
Ким
Гейтвуд
- ГМПродюсер
Гари
Марш
- ТБХудожник
Тайлер
Бишоп Херрон