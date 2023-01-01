Наследник (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
30-летний Элиас Барнес—новый директор парижского модного дома. Идут съёмки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции—всё, чего Элиас добивался всюжизнь.
Внезапно онузнает осмерти своего отца, скоторым необщался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправиться вМонреаль иразобраться снаследством, которое может разрушить егокарьеру имечты.
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Рейтинг
- КЛРежиссёр
Ксавье
Легран
- МГАктёр
Марк-Андре
Гронден
- ИЖАктёр
Ив
Жак
- ЛИАктриса
Летиция
Исамбер-Дени
- АБАктриса
Анн-Элизабет
Боссе
- ББАктриса
Бландин
Бари
- ВЛАктёр
Венсан
Леклер
- ЛШАктёр
Луис
Шампейн
- МНАктриса
Мирей
Нэггар
- МЛАктриса
Мари-Франс
Ламберт
- ТХАктёр
Тьерри
Харкорт
- КЛСценарист
Ксавье
Легран
- ДПСценарист
Доминик
Паренто-Лебёф
- СКПродюсер
Сильвен
Корбей
- АГПродюсер
Александр
Гаврас
- Продюсер
Нэнси
Грант
- МЛПродюсер
Мари-Клер
Лалонд
- САКомпозитор
Себастьен
Акшот