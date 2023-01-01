Наследник
Wink
Фильмы
Наследник
2023, Le successeur
Триллер, Драма107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Наследник (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

30-летний Элиас Барнес—новый директор парижского модного дома. Идут съёмки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции—всё, чего Элиас добивался всюжизнь.
Внезапно онузнает осмерти своего отца, скоторым необщался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправиться вМонреаль иразобраться снаследством, которое может разрушить егокарьеру имечты.

Наследник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Канада, Бельгия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследник»