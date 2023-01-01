Наследник (фильм, 2023) смотреть онлайн

30-летний Элиас Барнес—новый директор парижского модного дома. Идут съёмки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции—всё, чего Элиас добивался всюжизнь.

Внезапно онузнает осмерти своего отца, скоторым необщался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправиться вМонреаль иразобраться снаследством, которое может разрушить егокарьеру имечты.



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