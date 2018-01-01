Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Наследник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследник»

Режиссёры

Родо Седзи

Rodoh Seji
Режиссёр

Актёры

Лаура Герлинг

Laura Girling
АктрисаAnna
Сергей Пижель

АктёрKoba
Наталья Шостак

АктрисаRima
Владимир Литвинов

АктёрIvanov
Татьяна Журавлева

АктрисаRiznova

Сценаристы

Сатохиро Акимото

Satohiro Akimoto
Сценарист
Родо Седзи

Rodoh Seji
Сценарист
Уиллард Кэрролл

Willard Carroll
Сценарист

Продюсеры

Сатохиро Акимото

Satohiro Akimoto
Продюсер

Художники

Виктор Желобинский

Художник
Анджела Сапунова

Художница

Монтажёры

Дэвид Киркман

David Kirkman
Монтажёр

Композиторы

Масахико Харигае

Masahiko Harigae
Композитор