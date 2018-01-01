Наследник (фильм, 1996) смотреть онлайн

Молодой англичанин, исполняя волю умершей прабабки, приезжает в Россию — в новую Россию. Политический вакуум, образовавшийся после крушения социалистического режима, стараются заполнить монархисты, собравшиеся в Петербурге на захоронение праха Романовых,и неокоммунисты, наживающие капиталы на торговле плутонием.



По ходу действия Питер выясняет, что его прабабка — чудом выжившая во время расстрела дочь императора Николая Второго Анастасия, а сам он — прямой наследник российского трона. Отказавшись от возможности быть коронованным на российский престол, но, узнав место захоронения фамильных драгоценностей, он выходит на охоту за сокровищами. В этом ему помогает прекрасная девушка — историк.



Они находят золото, которое в свое время Распутин сделал из свинца. Но есть способ превратить его в свинец вновь...



Наследник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.