Наследник (фильм, 1996) смотреть онлайн

Наследник (фильм, 1996)
О фильме
Молодой англичанин, исполняя волю умершей прабабки, приезжает в Россию — в новую Россию. Политический вакуум, образовавшийся после крушения социалистического режима, стараются заполнить монархисты, собравшиеся в Петербурге на захоронение праха Романовых,и неокоммунисты, наживающие капиталы на торговле плутонием.
По ходу действия Питер выясняет, что его прабабка — чудом выжившая во время расстрела дочь императора Николая Второго Анастасия, а сам он — прямой наследник российского трона. Отказавшись от возможности быть коронованным на российский престол, но, узнав место захоронения фамильных драгоценностей, он выходит на охоту за сокровищами. В этом ему помогает прекрасная девушка — историк.
Они находят золото, которое в свое время Распутин сделал из свинца. Но есть способ превратить его в свинец вновь...
- РСРежиссёр
Родо
Седзи
- ЛГАктриса
Лаура
Герлинг
- СПАктёр
Сергей
Пижель
- НШАктриса
Наталья
Шостак
- Актёр
Владимир
Литвинов
- ТЖАктриса
Татьяна
Журавлева
- САСценарист
Сатохиро
Акимото
- РССценарист
Родо
Седзи
- УКСценарист
Уиллард
Кэрролл
- САПродюсер
Сатохиро
Акимото
- ВЖХудожник
Виктор
Желобинский
- АСХудожница
Анджела
Сапунова
- ДКМонтажёр
Дэвид
Киркман
- МХКомпозитор
Масахико
Харигае