Нарсимха
Актёры и съёмочная группа фильма «Нарсимха»

Режиссёры

Эшвин Кумар

Ashwin Kumar
Режиссёр

Актёры

Санчит Вартак

Sanchit Wartak
АктёрHiranyaaksh
Хариприя Матта

Haripriya Matta
АктрисаPrahlad
Санвари Ягник

Saanwari Yagnik
АктрисаHolika
Акшай Каустубх Джоши

Akshay Kaustubh Joshi
АктёрBaksia
Уплакш Кочхар

Uplaksh Kochhar
АктёрLord Vishnu

Сценаристы

Рудра Пратап Гхош

Rudra Pratap Ghosh
Сценарист
Джаяпурна Дас

Jayapurna Das
Сценарист
Эшвин Кумар

Ashwin Kumar
Сценарист

Продюсеры

Четанья Десаи

Chetanya Desai
Продюсер
Рича Арора

Richa Arora
Продюсер
Кушал Десаи

Kushal Desai
Продюсер

Художники

Неха Сисодия

Neha Sisodia
Художница

Композиторы

Сам К.С.

Sam C.S.
Композитор