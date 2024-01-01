Нарсимха
Нарсимха

Фильм Нарсимха

2024, Mahavatar Narsimha
Мультфильм, Фэнтези16+
О фильме

Могущественный демон Хираньякашипу объявляет себя богом и решает уничтожить Вишну. Пытаясь восстановить равновесие, Вишна превращается в человека-льва Нарсимху и вступает в битву с демоном.

Страна
Индия
Жанр
Мультфильм, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

9.1 IMDb