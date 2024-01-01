Фильм Нарсимха
2024, Mahavatar Narsimha
Мультфильм, Фэнтези16+
О фильме
Могущественный демон Хираньякашипу объявляет себя богом и решает уничтожить Вишну. Пытаясь восстановить равновесие, Вишна превращается в человека-льва Нарсимху и вступает в битву с демоном.
СтранаИндия
ЖанрМультфильм, Боевик, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
9.1 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эшвин
Кумар
- СВАктёр
Санчит
Вартак
- ХМАктриса
Хариприя
Матта
- СЯАктриса
Санвари
Ягник
- АКАктёр
Акшай
Каустубх Джоши
- УКАктёр
Уплакш
Кочхар
- РПСценарист
Рудра
Пратап Гхош
- ДДСценарист
Джаяпурна
Дас
- ЭКСценарист
Эшвин
Кумар
- ЧДПродюсер
Четанья
Десаи
- РАПродюсер
Рича
Арора
- КДПродюсер
Кушал
Десаи
- НСХудожница
Неха
Сисодия
- СККомпозитор
Сам
К.С.