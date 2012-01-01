Нарковойна (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Капитан полиции Чжан из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начинает допрос наркобарона Тимми Чоя. Чтобы избежать смертной казни, Чой обязуется раскрыть информацию о своих партнерах.



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