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Нарковойна

Нарковойна (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Kill List
Боевики102 мин18+

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Сюжет

Капитан полиции Чжан из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начинает допрос наркобарона Тимми Чоя. Чтобы избежать смертной казни, Чой обязуется раскрыть информацию о своих партнерах.

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Информация

Страна
Китай, Гонконг
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb