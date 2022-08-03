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Написать любовь на ее руках

Написать любовь на ее руках (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, To Write Love on Her Arms
Фэнтези, Музыка98 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о девятнадцатилетней девушке по имени Рени, которая всегда любила сказки: ее идеалы — это принцессы, герои и вечно-счастливый конец. Но жизнь Рени больше похожа на страшную сказку: она борется с наркозависимостью, от которой страдает, а так же с депрессией и членовредительством.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb