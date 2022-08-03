Написать любовь на ее руках (фильм, 2015) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о девятнадцатилетней девушке по имени Рени, которая всегда любила сказки: ее идеалы — это принцессы, герои и вечно-счастливый конец. Но жизнь Рени больше похожа на страшную сказку: она борется с наркозависимостью, от которой страдает, а так же с депрессией и членовредительством.

