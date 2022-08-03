Написать любовь на ее руках (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, To Write Love on Her Arms
Фэнтези, Музыка98 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает о девятнадцатилетней девушке по имени Рени, которая всегда любила сказки: ее идеалы — это принцессы, герои и вечно-счастливый конец. Но жизнь Рени больше похожа на страшную сказку: она борется с наркозависимостью, от которой страдает, а так же с депрессией и членовредительством.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Актриса
Кэт
Деннингс
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- Актёр
Руперт
Френд
- ДХАктриса
Джулиана
Харкви
- МСАктёр
Марк
Сауль
- КБАктёр
Корбин
Блю
- БПАктёр
Брайан
Патрик Кларк
- УГАктриса
Уитни
Гойн
- ИИАктриса
Изабелла
Ианнуцци
- УПАктёр
Уилл
Пельтц
- ДЛСценарист
Джош
Луйан Лавлесс
- РКПродюсер
Ральф
Клементе
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- КГХудожник
Кристиан
Гевара
- ГГМонтажёр
Гордон
Гринбер