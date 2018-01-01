Wink
Фильмы
Нанкинский фотограф
Актёры и съёмочная группа фильма «Нанкинский фотограф»

Режиссёры

Шэнь Ао

Шэнь Ао

Shen Ao
Режиссёр

Актёры

Гао Е

Гао Е

Gao Ye
АктрисаLin Yuxiu
Лю Ичунь

Лю Ичунь

Liu Yichun
Актёр
Ван Чуаньцзюнь

Ван Чуаньцзюнь

Wang Chuanjun
АктёрWang Guanghai
Ван Чжэньэр

Ван Чжэньэр

Wang Zhener
АктрисаZhao Yifang
Ян Хаоюй

Ян Хаоюй

Yang Haoyu
АктёрThe Judge

Сценаристы

Сюй Луян

Сюй Луян

Xu Luyang
Сценарист
Чжан Кэ

Чжан Кэ

Zhang Ke
Сценарист
Шэнь Ао

Шэнь Ао

Shen Ao
Сценарист

Продюсеры

Ван Ибин

Ван Ибин

Wang Yibing
Продюсер
Фу Жоцин

Фу Жоцин

Fu Ruoqing
Продюсер

Композиторы

Пэн Фэй

Пэн Фэй

Peng Fei
Композитор