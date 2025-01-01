Нанкинский фотограф
Нанкинский фотограф

Фильм Нанкинский фотограф

2025, Nan jing zhao xiang guan
Военный, Драма18+
О фильме

1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии.

Страна
Китай
Жанр
Военный, Исторический, Драма

Рейтинг

8.1 IMDb